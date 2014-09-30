سفينة شحن إسرائيلية تتجه إلى لوس أنجلوس بعد احتجاجات في أوكلاند

قال موقع يتابع حركة الملاحة إن سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل كانت منعت من تفريغ حمولتها في ميناء أوكلاند من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في مطلع الأسبوع توجهت إلى لوس أنجلوس الإثنين.

وقال موقع «marinetraffic» إن السفينة زيم شنغهاي غادرتأوكلاند دون تفريغ حمولتها مساء الأحد. ومن المتوقع أن تصل إلى لوس أنجلوس الثلاثاء.

ونظم نحو 200 شخص احتجاجات السبت على قدوم السفينة إلى ميناء أوكلاند في إطار التعبير عن غضبهم من قصف إسرائيل لقطاع غزة.

ولم يتسن الوصول لأحد من ممثلي زيم لخطوط الشحن الدولية للتعليق.