أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

سفينة شحن إسرائيلية تتجه إلى لوس أنجلوس بعد احتجاجات في أوكلاند

Google+ Print

قال موقع يتابع حركة الملاحة إن سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل كانت منعت من تفريغ حمولتها في ميناء أوكلاند من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في مطلع الأسبوع توجهت إلى لوس أنجلوس الإثنين.

وقال موقع «marinetraffic» إن السفينة زيم شنغهاي غادرتأوكلاند دون تفريغ حمولتها مساء الأحد. ومن المتوقع أن تصل إلى لوس أنجلوس الثلاثاء.

ونظم نحو 200 شخص احتجاجات السبت على قدوم السفينة إلى ميناء أوكلاند في إطار التعبير عن غضبهم من قصف إسرائيل لقطاع غزة.

ولم يتسن الوصول لأحد من ممثلي زيم لخطوط الشحن الدولية للتعليق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية