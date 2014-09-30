رفع صورة جيمس فولي من إعلانات مناهضة للإسلام على حافلات في نيويورك

بدأت إزالة صورة للصحفيالأمريكي جيمس فولي قبل قليل من ذبحه بيد متشددي «داعش» من إعلانات مناهضة للإسلام ظهرت الإثنين على 100 حافلة فيمدينة نيويورك وفي محطتين لمترو الأنفاق.

وقال ديفيد يروشالمي، محامي باميلا جيلر، التي ترعى جماعتهاالإعلانات، إنه استجابة لشكوى من عائلة فولي يجري تغيير الإعلاناتلتضم صورة رأس مقطوع مجهول الهوية يمسك به الرجل المسلح الملثم الذي شوهد يمسك سكينا في فيديو ذبح فولي.

وقال باتريك روان محامي عائلة فولي في رسالة إلى جيلر «استخدامصورة السيد فولي في اعلانكم سيسبب الما هائلا لعائلة فولي».

وكتبت جيلر مدونة تنتقد الإسلام. ودفعت جماعتها (المبادرة الأمريكية للدفاع عن الحرية) مقابل سلسلة من ست إعلانات من المقررأن تستمر شهرًا عبر شبكة النقل الكبيرة في المدينة.

وتلمح الإعلانات التي تتضمن واحدًا يظهر فولي في فيديو ذبحهالذي نشر في أغسطس إلى أن اللإسلام عنيف ومتطرف بذاته وتدعو إلىإنهاء المساعدة الأمريكية للدول الإسلامية.

وكتب محامي عائلة فولي قائلا «عاش (فولي) في مجتمعات تدين كلهاتقريبًا بالإسلام وكتب عنها تقارير صحفية وكان يكن احترامًا كبيرًاللدين ولمن يطبقونه».

وتابع «الإعلان الذي تعدون لنشره يبدو أنه ينقل رسالة بأنالمسلمين العاديين تهديد خطر، هذه الرسالة لا تتسق على الإطلاق معتغطية السيد فولي ولا معتقداته».

وخطف فولي (40 عاما) بيد رجال مسلحين في سوريا في 2010 .واستولى تنظيم «داعش» على أجزاء واسعة من سوريا والعراق.

وقال محامي جيلر إن الصورة ستغير بدافع من «التعاطف مع ألمالعائلة وحسرتها».