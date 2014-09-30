دراسة: تناول “الهمبرجر” والبطاطس المقلية يجعلك غبيًا

وجد الباحثون أن زيادة تناول وجبات الهمبرغر والبطاطس بين الذين تتراوح أعمارهم حول 14 عاما، يؤدى إلى انخفاض المهام الإدراكية والعقلية لهم في سن الـ 17.

وأثبتت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من طعام “الوجبات سريعة التجهيز”، مثل البطاطس المقلية، واللحوم الحمراء المصنعة والمشروبات الغازية، عانوا من تداعيات سلبية أثرت على سرعة رد الفعل والقدرة العقلية والانتباه البصري ومهارات التعلم وقوة الذاكرة.

في حين أن المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من الفواكه والخضروات ذات الأوراق ، كان أدائهم الإدراكي أكثر إيجابية. وقال الباحث الدكتور “أنيت نيارادي” لشبكة “Science Network” أن ذلك يمكن أن يكون راجعًا لزيادة محتوى “المغذيات الدقيقة” في الخضروات ذات الأوراق ، والتي تفيد في تعزيز التطور المعرفي.

وقال الدكتور “نيارادي” أن عدة عوامل تؤدي لانخفاض المهارات المعرفية مع تناول “الوجبات السريعة”، منها مستوى أوميغا 6 وزيادة الأحماض الدهنية في الأطعمة المقلية واللحوم الحمراء.