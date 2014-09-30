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واشنطن: لا نستطيع تأكيد شائعات حدوث انقلاب في كوريا الشمالية

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أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها لا تستطيع التأكد من الشائعات بشأن وقوع انقلاب عسكري في كوريا الشمالية، والتي يجرى تداولها على نطاق واسع بسبب غياب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن الظهور على الساحة منذ فترة طويلة.

وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية الليلة في نشرتها باللغة الإنجليزية إن كيم لم يظهر منذ قرابة شهر وهو ما أدى إلى الشائعات بأن انقلابًا وقع هناك وأنه جرى اعتقاله.

وتقول شائعات أخرى إن كيم أصيب بسكتة مثل تلك التي أصابت والده الزعيم الراحل كيم جونج إيل.

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