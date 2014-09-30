ضبط 25 متهم بالإتجار وتعاطي المخدرات ببورسعيد

شنت مديرية أمن بورسعيد حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة بكافة أنواعها والمتعاملين فيه ومتعاطيها بجميع دوائر أقسام محافظة بورسعيد شارك فيها ضباط مباحث قسم مكافة المخدرات وضباط مباحث أقسام الشرطة المختلفة، حيث تم مداهمة عدد من الأوكار والمقاهى والأماكن المعروف عنها ترويج المواد المخدرة واستهداف عدد من الأشقياء الذين أثبتت التحريات قيامهم بالتجهيز لترويج كميات من المواد المخدرة قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك .

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية إتجار فى المواد المخدرة مابين ( هيروين – حشيش – بانجو – أقراص مخدرة ) وضبط 7 متهمين أثناء تعاطيهم المواد المخدرة .

ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة واستمرار الحملات الأمنية فى مختلف المجالات وبجميع دوائر أقسام المدينة .