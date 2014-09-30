رباعية في بارما تقفز بأودينيزي للمركز الثالث بالكالتشيو

(إفي): حقق فريق أودينيزي فوزا كبيرا ومهما في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم بعد تغلبه على ضيفه بارما 4-2 في خامس جولات الكالتشيو.
وضع خوسيه ماوري فريقه بارما في المقدمة (ق22) بتسديدة وسط رقابة لاعبي أودينيزي، قبل أن يصحح أنطونيو دي ناتالي الأوضاع سريعا ويحرز هدف التعادل لصالح أودينيزي (ق28) بعد متابعة رائعة لكرة رأسية من إيمانويل إجيمانج.
وقبل نهاية الشوط الأول يخطف أودينيزي هدف التقدم (ق45) عن طريق تسديدة قوية داخل مرمى الضيوف بعد كرة عرضية أرضية وصلت له على حدود منطقة الجزاء لم يتوان عن إدخالها الشباك.
إلا أن رد بارما جاء فوريا وفي نفس الدقيقة حينما تمت عرقلة أحد لاعبيه داخل منطقة جزاء أودينيزي ليحتسب الحكم ركلة جزاء ينفذها أنطونيو كاسانو بنجاح.
مع بدء الشوط الثاني، يسيطر أودينيزي على مجريات الأمور تماما حيث يترجم سيطرته إلى هدف التقدم الثالث (ق58) عن طريق لاعبه الفرنسي توماس هورتو بعد أن حول كرة عرضية من سيلفان فيدمير بشكل جمالي داخل شباك بارما.
وعزز أودينيزي أحقيته بنقاط المباراة الثلاث بهدف رابع (ق84) حينما استغل سيرل تيريو خطأ من دفاع بارما ليخترق الخط الخلفي بسرعته ويسدد كرة صاروخية مرت على يسار الحارس أنطونيو ميرانتي.
بالتالي يقفز أودينيزي للمركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر بـ15 نقطة ومثلها لروما الوصيف، بينما تراجع بارما للمركز الـ19 بثلاث نقاط فحسب.