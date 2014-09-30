القبض على عربي و بنغالي يسرقان المحلات في الشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على شخصين «عربي و بنغالي» تمكنا من اتلاف وتهشيم واجهات عدة محال تجارية عاملة في الإمارة وسرقة محتوياتها بالكامل والفرار الى جهة مجهولة.

وتعود التفاصيل الى ورود عدة بلاغات لمراكز الشرطة الشاملة تفيد عن تعرض عدد من المحال التجارية للإتلاف والسرقة من قبل مجهولين وذلك بعد تهشيمهم لواجهاتها وسرقة كافة محتوياتها والفرار الى جهة مجهولة ، وبناء عليه تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن مرتكبي تلك السرقات وتحديد هوياتهم وملاحقتهم والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة.

وبتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات وتحديد الاسلوب الاجرامي المتبع من قبل الجناة تمكن الفريق المكلف من ايقاف إحدى المركبات التي يشتبه بأن الجناة كانوا يستخدمونها في تنقلاتهم لتنفيذ عملياتهم الاجرامية ،وأثناء التدقيق على السائق وبيانات المركبة التي تبين بأن لوحاتها مزورة وتعود لمركبة اخرى ومطلوبة لجهات امنية مختلفة ومالكها الأصلي من أصحاب السوابق المبعدين عن الدولة ، واثناء ذلك هم شخصان بالنزول من المركبة والهروب من الموقع اذ تمكن الفريق المكلف من السيطرة على أحدهم ولاذ الاخر بالفرار الى جهة مجهولة، وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهم الهارب للقبض عليه وتقديمه للعدالة، وبإخضاع المركبة للتفتيش تم العثور على أدوات ومعدات حديدية وقفازات يعتقد بأن الجناة كانوا يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم.

وبمواجهتهما بالتهم المنسوبة اليهما انكرا صلتهما بها إلا انهما سرعان ما اعترفا بتنفيذهما لتلك السرقات بمشاركة المتهم الهارب بعد عرض الدلائل والبراهين التي تدينهما ، وبناء على اعترافاتهما تم توقيفهما وإحالتهما الى النيابة العامة بالشارقة.

وطالب العقيد جهاد سعيد بن ساحوه مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة افراد الجمهور وأصحاب المحال التجارية بضرورة الحرص الدائم والإحتراز وعدم إهمال إغلاق محالهم التجارية بشكل محكم ووضع كاميرات مراقبة وربطها بنظام الانذار المبكر لتسهيل عملية تدخل الأجهزة الأمنية بشكل سريع عند تعرض ممتلكاتهم للسرقة.