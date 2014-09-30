خليفة يتلقى رسالة شكر وتقدير من أمير الكويت

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة رسالة خطية، تضمنت شكر وتقدير أمير الكويت على المبادرة الأخوية الكريمة المجسدة لأسمى معاني الود والتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، ومشاركتها دولة الكويت أفراحها بمناسبة تكريمها من قبل منظمة الأمم المتحدة بتسميتها «مركزا للعمل الإنساني» وإطلاقها «قائدا للعمل الإنساني» على أمير دولة الكويت.

تسلم الرسالة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال استقباله مساء أمس في قصر البحر مبعوث أمير الكويت، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وتمنى أمير الكويت في الرسالة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، وتبادل سموه والشيخ ناصر المحمد الصباح الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال سموه خلال اللقاء: «إن تكريم الكويت هو تكريم لنا جميعا.. نبادلكم نفس المشاعر الأخوية الصادقة ونشارك أهلنا في الكويت الفرحة بمناسبة منح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب «قائد للعمل الإنساني» من جانب الأمم المتحدة، وذلك تقديرا لجهود سموه في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية التي بذلها على الصعيد العالمي.. وهو تقدير في محله وتكريم يليق بما قدمت أياديه البيضاء من مساعدات ومواقف إنسانية نبيلة ساهمت بتخفيف المعاناة عن المحتاجين حول العالم».

مناسبة

وجدد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تهانيه الخالصة بمناسبة تسمية الأمم المتحدة دولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» تقديرا أيضا للدور المتميز الذي تقوم به الكويت في دعم الأعمال الإنسانية.. مشيرا سموه الى أن الكويت سباقة لتقديم يد العون والمساعدة للدول المحتاجة في مختلف دول العالم.

وحمل سمو ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء الشيخ ناصر المحمد الصباح تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت الشقيقة كل تقدم وازدهار.

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة.

وكان مبعوث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح قد وصل البلاد مساء أمس وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما كان في وداعه لدى مغادرته أبوظبي مساء أمس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

قرار

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتكليف سيف سعيد القبيسي للقيام بمهام مدير عام مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء بالإنابة.