غرفة عمليات التعليم تتلقى شكاوى امتحانات الدبلومات الفنية

كتب : توفيق شعبان منذ 4 دقائق

أدى طلاب الدبلومات الفنية امتحانهم اليوم الأربعاء، بعد توقفها أمس، ولم ترد أية شكاوى من اللجان، فيما تواجد بعض مثيري الشغب أمام مقر لجنة مدرسة شبرا الخيمة الفنية المتقدمة التجارية، وكانت هناك شكوى من قلة التكثيف الأمس، وقد قام اللواء خالد الطوخي من داخل غرفة العمليات بالاتصال بمديرية أمن القليوبية، ووجه بتعزيز الوجود الأمني بهذه اللجنة.

كما وردت شكوى من أولياء أمور طلبة التعليم المزدوج بلجنة مدرسة الثانوية للتعليم المزدوج بالإنتاج الحربي - صناعي - من سحب أوراق الإجابة بعد نصف الوقت، وبالاتصال برئيس اللجنة ثبت عدم صحة ذلك لعدم وجود طلبة تعليم مزدوج باللجنة.

وشكوى أخرى من لجنة شبرا الخيمة الصناعية بنين ببهتيم تفيد عدم وجود الأمن لتأمين اللجنة وتم الاتصال بمديرية الأمن بمحافظة القليوبية لعمل اللازم لتأمين اللجنة.

وشكوى أخرى أيضانن من رئيس لجنة بيلا الزراعية من عدم وجود تأمين كافٍ للجنة مما تسبب في تعدي طلبة على الملاحظين باللجنة فقام اللواء خالد الطوخي بمخاطبة مديرية أمن كفر الشيخ، لعمل اللازم لتأمين اللجنة.