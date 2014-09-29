صورة - موقف المحترفين المصريين في أرض الملعب

تملك مصر قاعدة لا بأس بها من اللاعبين المحترفين في أوروبا، لكن هل يشاركون في مباريات فرقهم باستمرار، الإجابة ستكون لا.

ويستعرض FilGoal.com موقف المحترفين المصريين الحالي في صورة واحدة.

فمعظم اللاعبون الذين يتواجدون في صفوف أندية كبرى لا يشاركون باستمرار، مثل محمد صلاح (تشيلسي)، أحمد حجازي (فيورنتينا)، محمود عبد الرازق "شيكابالا" (سبورتنج لشبونة).

بينما تجد اللاعبين الذين يلعبون لأندية متوسطة يشاركون باستمرار مع فرقهم والأمثلة كثيرة خاصة في الدوري البرتغالي ونظيره السويسري.

كما أن هناك بعض اللاعبين يتغير موقفهم باستمرار بين دخول التشكيلة الأساسية لفرقهم أو الجلوس على مقاعد البدلاء أو الخروج من قائمة المباريات.

فهناك محمد إبراهيم جناح ماريتيمو الذي بدأ مشواره مع الفريق البرتغالي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في المباراة الأخيرة أمام فيتوريا جيماريش بشكل أساسي، ويسير أحمد حمودي جناح بازل على دربه.

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