أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - موقف المحترفين المصريين في أرض الملعب

Google+ Print
صورة - موقف المحترفين المصريين في أرض الملعب صورة - موقف المحترفين المصريين في أرض الملعب

تملك قاعدة لا بأس بها من اللاعبين المحترفين في أوروبا، لكن هل يشاركون في مباريات فرقهم باستمرار، الإجابة ستكون لا.

ويستعرض FilGoal.com موقف المحترفين المصريين الحالي في صورة واحدة.

فمعظم اللاعبون الذين يتواجدون في صفوف أندية كبرى لا يشاركون باستمرار، مثل محمد صلاح (تشيلسي)، أحمد حجازي (فيورنتينا)، محمود عبد الرازق "شيكابالا" (سبورتنج لشبونة).

بينما تجد اللاعبين الذين يلعبون لأندية متوسطة يشاركون باستمرار مع فرقهم والأمثلة كثيرة خاصة في الدوري البرتغالي ونظيره السويسري.

كما أن هناك بعض اللاعبين يتغير موقفهم باستمرار بين دخول التشكيلة الأساسية لفرقهم أو الجلوس على مقاعد البدلاء أو الخروج من قائمة المباريات.

فهناك محمد إبراهيم جناح ماريتيمو الذي بدأ مشواره مع الفريق البرتغالي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في المباراة الأخيرة أمام فيتوريا جيماريش بشكل أساسي، ويسير أحمد حمودي جناح بازل على دربه.

حلمي حلمي على تويتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك