حوار – شريف عبد الفضيل: أتعرض لما واجه أبو تريكة.. وجاريدو يراني مهما

خلال فترة غيابه، ظهرت تقارير تقول إن إصابته مزمنة.. أنه عبئ على الأهلي.. أنه لن يعود، لكن شريف عبد الفضيل يرى أنه بات جاهزا للرد على منتقديه من خلال أرض الملعب.

اللاعب الذي انتقل من الإسماعيلي للأهلي في صفقة ذات ضجة كبيرة بسبب رغبة الزمالك في ضمه، يتحدث لـFilGoal.com عن فترة إصابته عودته وعما دار بينه ومدرب الشياطين الحمر خوان كارلوس جاريدو.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com: "هناك إعلاميين يرغبون في صناعة ضجة من الهواء، لم يسأل أحد عن إصابتي، لكن بسبب طول فترة غيابي افترضوا أني لن أعود حتى يهاجموني".

وتابع "تعرضت لحملة تشويه كبيرة.. لكن السبب الذي دفعني لعدم الرد هو محمد أبو تريكة، ومعه وائل جمعة".

وأوضح "أبو تريكة تعرض للأمر نفسه، الإعلام طالبه بالاعتزال حين طالت فترة غيابه بسبب إصابة عادية.. الإصابة كانت عادية لكن الإعلام كان يضخم الأمر بشكل مبالغ فيه لدرجة مطالبته بالاعتزال".

وأضاف "لكني أنظر كيف تصرف أبو تريكة، كيف تصرف وائل جمعة نفسه حين تعرض للحملة نفسها.. لم يرد أحدهما بالكلمات، بل من خلال أرض الملعب، هذا ما ثبتني كثيرا".

وأردف "عملت بجد، والآن عدت.. عدت أقوى، لدرجة أني شاركت مباشرة بعد شفائي قبل اسبوعين من إتمام عملية تأهيلي بشكل كامل".

ثقة جاريدو

ويصفح عبد الفضيل "تحدث معي جاريدو فور وصوله، قال لي أنا لا أعرفك.. لكن الجميع هنا يشيد بك".

وأكمل "ثم قال لي بعد مشاهدتي ألعب في أحد المباريات الودية، أنت تعجبني.. وأحتاجك لأنك تجيد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، أنت لاعب هام للأهلي معي".

وأكد عبد الفضيل شكره للأهلي على تحمله في فترة إصابته، مفصحا "الجميع كان يهاجمني، ويطالبني بالاعتزال أو يطالب النادي بالتخلي عني، ورغم ذلك كل من تواجد في القلعة الحمراء دعمني.. وهذا جعلني أتجاوز لحظة كانت الأصعب في حياتي".

الأهلي والزمالك

وعن المنافسة في الدوري، تحدث عبد الفضيل بثقة عن قدرة فريقه على الاحتفاظ بلقب الدوري.

وحين تم سؤاله عن صفقات الزمالك، ابتسم أولا، ثم أجاب "يقولون إن الأهلي ضعيف، حسنا كيف يكون الضعيف وهو يكسب كل شيء، وكيف يكون الآخر قوي وهو لا يفوز بالألقاب".

واستفاض "مع احترامي لأي منافس، الأهلي لدية ثقافة الفوز.. وطريقه معروف، لا نهتم سوى بأنفسنا ولا نفكر سوى في الإنجاز، نحن ننجز، وغيرنا يتكلم دون أن يحقق الأمر نفسه".

سيوي سبورت

وتطرق الحديث إلى سيوي سبورت الإيفواري، منافس الأهلي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وصرح عبد الفضيل "الملعب هناك من الترتان، لن نستطيع أن نمشي حتى لا أن نركض".

وأردف "هذا يوضح أن المباراة ستكون صعبة، وهناك عامل أخر مهم.. سيوي سبورت تجاوز النجم التونسي وتجاوز ليوبار أحد أقوى فرق القارة.. هذا يعني أنه فريق قوي للغاية".