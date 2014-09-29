مرتضى: بعد 30 يونيو.. لو السعودية طلبت كل لاعبي الزمالك، لوافقت

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن سبب موافقته على عرض أهلي جدة لضم محمد عبد الشافي من القلعة البيضاء سببه موقف السعودية في ثورة 30 يونيو.
عبد الشافي رحل عن الزمالك في طريقه إلى أهلي جدة على سبيل الإعارة التي تمتد لعام مقابل مليون و200 ألف دولار.
وصرح منصور عبر قناة MBC في برنامج "أكشنها يا دوري" "موقف السعودية في 30 يونيو كان سببا في موافقتي على عرض أهلي جدة".
وتابع مرتضى منصور "ولو السعودية طلبت كل لاعبي الزمالك لوافقت على الفور".
وأضاف "أتمنى أن يرفع عبد الشافي من قيمة وصورة اللاعب المصري في الدوري السعودي".