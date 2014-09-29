أبو زهري ردا على نتنياهو : ” حماس ” هي حركة تحرر وطني فلسطيني

قال الدكتورسامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة” حماس” بأن “حماس” و” داعش ” هما وجهان لعملة واحدة وهي محاولة لخلط الأمور وحماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني وذلك تعقيبا على اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه جاهز لتسوية تاريخية مع الفلسطينيين وهجومه سياسيا على الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” (أبو مازن) ومساواته بين حماس وداعش.

> وأضاف “أبو زهري” – حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية “معا” مساء اليوم (الاثنين) – أن “الاحتلال الإسرائيلي هو مصدر الشر والإرهاب في العالم وإرهاب إسرائيل هو عملة بوجه واحد فقط”.. مشيرا إلى أن “مزاعم نتنياهو بأن حماس استخدمت المدنيين دروعا بشرية هي ادعاءات كاذبة والا كيف يبرر قتل أطفال عائلة بكر على شاطئ البحر وهم يلعبون وكيف يبرر قتل أكثر من 500 طفل فلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي. والحركة تنفي صحة الصورة التي أبرزها نتنياهو وهي صورة ملفقة ومدبلجة”.

> وقال “أبو زهري” إن جرائم نتنياهو في غزة لا يمكن القفز عنها بخطاب فارغ المضمون وما يجزم بكذب “نتنياهو” هو رفضه استقبال لجنة تحقيق دولية بجرائمه في غزة.

> ومن جهته، عقب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي “أحمد الطيبي” قائلا إن “خطاب نتنياهو اسلاموفوبي وهجومه على أبو مازن تشويهي وخطير”.