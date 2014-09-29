صينية الدجاج بالبطاطس بالفرن

تعتبر وجبة الدجاج بالبطاطس في الفرن من أكثر الأطباق رغبة من قبل الكبار والصغار على حد سواء، جربي طريقة مختلفة لإعداد الدجاج مع البطاطس بالفرن والتي تقدمها سيدتي.نت خصيصا لك لمائدة مميزة

المقادير:

دجاجة بالجلد والعظم مُقطعة إلى أربع قطع

3 حبات بصل مفرومة مكعبات

1/4 كوب زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة معجون البندورة

1/4 كوب عصير بندورة

4 حبات بطاطس مقطعة حلقات أو مكعبات حسب الرغبة

1 كوب مرقة دجاج أو ماء مذوب به مكعب مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة من كل من: فلفل أسود، هيل مطحون، بهار، قرفة

طريقة التحضير

1. تُتبل قطع الدجاج بالملح والبهارات، مع الدعك باليد حتى تتوزع التتبيلة.

2. يُسخن الزيت في قدر على نار متوسطة، وتوضع قطع الدجاج والبصل المفروم، وتُترك على النار مع التقليب حتى تُحمر قطع الدجاج من الجهتين.

3. يُخلط معجون الطماطم مع شرائح البطاطس وعصير البندورة، ويوضع في قدر على النار ثم يُغطى ويُترك لمدة 6 دقائق.

4. نضع قطع البطاطس مع الدجاج في صينية فرن مع السائل الناتج وكوب المرق، وتُتبل بالملح والفلفل.

5. توضع الصينية في الفرن على حرارة 180 لحوالي 35 دقيقة أو حتى تمام نُضج الدجاج.

6. عند التقديم يُرش السطح بقليل من زيت الزيتون. تُقدم صينية البطاطس مع الدجاج ساخنة

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط