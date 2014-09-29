حساء البروكولي المشوي الشهي

تقدم إليك سيدتي.نت وصفة مبتكرة وجديدة لشوربة البروكلي... وهي شوربة البروكلي المشوي، جربيها وشاركيني برأيك وانطباعك

المقادير

حبة متوسّطة من البروكولي

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من "الأوريغانو"

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من الزبدة

حبّة صغيرة من البصل المفروم

فصّ من الثوم المقطّع إلى شرائح

ملعقتان كبيرتان من الدقيق

3 أكواب من مرق الدجاج

ملعقتان كبيرتان من الكريماالسائلة

طريقة التحضير

. 1ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، وسخّني هذا الأخير على حرارة 200 درجة مئوية، ثم ضعي في صينيّة واسعة قطعة من ورق الزبدة.

. 2قطّعي حبّة البروكولي إلى زهرات صغيرة، وضعيهذه الأخيرة في طبق عميق.

3. أسكبي، في طبق عميق، زيت الزيتون.ثم، أضيفي "الأوريغانو"، والملح، والفلفل، وقلّبي.

ثم، انثري مكوّناتالطبق على البروكولي، وقلّبي الزهرات، وذلك لتتوزع التتبيلة عليها، وضعيها في الصينيّة في الفرن لمدّة 10 دقائق،إلى أن تتحمّص الزهرات وتتصاعد رائحتها الذكيّة.

4. أضيفي الزبدة إلى قدر متوسّطة الحجم، ثم سخّني على نار متوسطة.وضعي البصل، فالثوم، وقلبيهما ليذبلا، فزهرات البروكولي المتبلة والمحمّصة، فالدقيق.قلّبي هذه المكوّنات ليختلط الدقيق مع البروكولي.

5. ثم، أسكبي مرق الدجاج، وقلّبي بهدوء وباستمرار إلى أن يصل إلى درجة الغليان.ثم، خفّفي النار، ودعي القدر 10 دقائق لتنضج زهرات البروكولي.

. 6في إبريق الخلاط، ضعي الحساء، وشغّلي الخلاط ليصبح السائل ناعماً.ثم، أعيدي الحساء للقدر، وأضيفي المزيد من الماء أو المرق حسب كثافة الحساء المرغوبة.أنثري المزيد من الملح حسب الرغبة، ودعي الحساءيغلي.

. 7أبعدي القدر عن النار، ثم أضيفي الكريما.وقدّمي الحساء مباشرةً.

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