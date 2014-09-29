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محاظ سوهاج يلتقي مخترعين من أبناء المحافظة

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unnamed (2)أكد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج إن الدولة ترعى المواهب فى شتى المجالات سواء العلمية والرياضية والفنية من مواهب ابنائها جاء ذلك خلال لقاءه بالطالب الموهوب محمد النميري بالصف الاول الاعدادى بمدرسة عمربن عبد العزيز الاعدادية بمدينة ناصر بسوهاج بحضور الاستاذ عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم .

وأكد وكيل الوزارة أن الطالب متفوق فى الرسم كما أنه استطاع أختراع مروحة تعمل دون كهرباء وسيارة وطلب المحافظ منه الاهتمام بتحقيق التفوق الدراسي كما طلب من وكيل وزارة التربية والتعليم الاهتمام به ورعايته من خلال مديرية التربية والتعليم وتوفير البيئة الجيده له وتنمية مواهبه واختراعاته .

كما التقى محافظ الإقليم أيضا بالمخترع الشاب مايكل جمال ذكى كيميائي السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بسوهاج والذى اخترع جهاز لتأمين لحظة التصادم بين السيارات ، واثنى المحافظ على فكرة الاختراع وطالب منه سرعة تسجيلة والبحث عن جهة لتساعده فى ان يري الاختراع النور .

وأوضح مايكل جمال أن فكرة الاختراع تعتمد على كثافة الفياض المغناطسي وتعمل على تشتيت الصدمة بين السيارات وأن بهذا الاختراع نضمن سلامة المسافرين عبر السيارات على الطرق السريعة وأنه قام بتسجيل الاخنراع بمكتب الشهرالعقاري بسوهاج ويسعى الان للحصول على براءة الاختراع وناشد البحث العلمى مساعدتة فى تنفيذ هذا الاختراع لخدمة الحبيبة والقضاء على   السيارات والحفاظ على ارواح الناس .

 

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