«المثلث الذهبي».. الحلم المنتظر

قال المهندس منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، إن هناك اهتماما حكوميا كبيرا بتنفيذ مشروع «المثلث الذهبى»، باعتباره أحد المشاريع العملاقة التي تتبناها الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإحداث طفرة تنموية لمنطقة الصعيد.

وأكد «عبدالنور»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة ستتلقى العروض المالية والفنية للشركات الراغبة في إعداد المخطط العام للمشروع 7 أكتوبر، وبعدها سيتم اختيار أفضل العروض لترسية المناقصة والبدء في إعداد المخطط الخاص بالمنطقة، تمهيدا لتنفيذ المشاريع.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تنسق حاليا مع بنك التنمية الأفريقى، لتمويل الدراسة بقيمة تصل إلى نحو 5 ملايين دولار.

وأشار «عبدالنور» إلى أنه تم الاتفاق على ضم عدة جهات لمجموعة العمل الدائمة، تمهيدا لضمها للجنة البت الفنى، وتتضمن وزارات الآثار والبيئة والزراعة والرى والكهرباء والتخطيط والثروة المعدنية والبحث العلمى ممثلة في «هيئة الاستشعار عن بعد»، وكذا مستشار قانونى، وهو مندوب مجلس الدولة لدى وزارة الصناعة، موضحا أنه لا يمكن فتح المظاريف الفنية قبل تشكيل اللجنة واجتماعها لوضع وإقرار نقاط التقييم.

ولفت «عبدالنور» إلى ضرورة تحديد بعض الأمور، ومنها مناقشة آلية التعامل مع ولايات الأراضى طبقا لقواعد المكتب الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فضلا عن البدء في إجراءات الحصول على البيانات المتاحة لدى الوزارات المعنية، من خلال أعضاء اللجنة، بعد ضم مندوبى الوزارات المقترح ضمهم للجنة، لتشمل جميع التخصصات، خاصة هيئة الثروة المعدنية، لمعرفة الخامات المتواجدة والمخزون المتوقع وإحداثيات التواجد.

وقال «عبدالنور» إن ما تم إدخاله من تعديلات على مشروع «المثلث الذهبى» جاء ليستوعب التنمية الشاملة والتى تتضمن التعدين والصناعة والسياحة والزراعة والتجارة، مع إلغاء الجزء الخاص بالدراسة الاستراتيجية لاستغلال الخامات في مصر، موضحا أنه تم تعديل المذكرة التوضيحية للمشروع لتتناسب مع العمل الجديد، وتمت الموافقة عليها من جانب اللجنة الوزارية المسؤولة عن المشروع.

ونوه وزير الصناعة إلى أن شركة «إنبي» عدلت مسودة مستندات الطرح بناء على هذه الخطوات، وراجعتها اللجنة الوزارية، وتم بعدها مخاطبة 42 بيت خبرة عالميا متخصصا في هذا المجال، أبرزها «بيورى» من فنلندا، و«أرتيليا»، من فرنسا، و«إتيكينز»، من إنجلترا، و«إس كى»، من سنغافورة، لتقديم مستندات التأهل، حيث تقرر فتح باب التقدم منذ 19 مارس الماضى.

وتابع «عبدالنور»: «تلقينا مستندات التأهيل من 11 شركة، وتم إجراء مقابلات مع بيوت الخبرة بحضور أعضاء اللجنة»، مشيرا إلى أن عملية التقييم اعتمدت على مدى تناسب خبرات الشركات مع الأعمال المطلوبة، حيث تم الانتهاء من اختيار 6 شركات، لتقديم عروض الدراسة.

وأشار «عبدالنور» إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء أن تتولى هيئة التنمية الصناعية مهام مالك المشروع ممثلة للحكومة المصرية، بينما تتولى شركة إنبى طرح مناقصة على بيوت الخبرة المؤهلة للمشروع. وأوضح أن شركة إنبى طرحت المناقصة 5 أغسطس الماضى على بيوت الخبرة الـ6 المؤهلة، وتقرر أن يتم تجهيز العرض وتسليمه خلال شهر من تاريخ الطرح في موعد أقصاه 4 سبتمبر، لتتلقى شركة إنبى طلبات لتأجيل تسليم العروض من خلال بيوت خبرة بسبب إجازات أغسطس في أوروبا، وعليه تقرر تأجيل التسليم حتى 30 سبتمبر كحد أقصى لتسليم العروض.

وشدد «عبدالنور» على أن «إنبى»، تلقت تأكيد تسلم مستندات الطرح من 5 بيوت خبرة، بما يفيد تقديمها العروض في موعدها، فيما انسحبت شركة واحدة، مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض التساؤلات وتمت الإجابة عنها حتى غلق باب الاستفسارات في 23 سبتمبر 2014.

ونوه «عبدالنور» إلى عقد عدة لقاءات بين هيئة التنمية الصناعية وشركة إنبى، لمناقشة ملاحظات الهيئة على العقد الذي سيتم توقيعه مع الشركة الفائزة تمهيدا لإرسالها لبيوت الخبرة قبل تسلم العروض المالية.