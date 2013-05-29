حساب "مرسي" على "تويتر" يغرد كلمته في مؤتمر منظمات المجتمع المدني

كتب : فاطمة النشابي منذ 27 دقيقة

محمد مرسي

أعاد الحساب الرسمي للرئيس محمد مرسي على موقع "تويتر" نشر كلمته في مؤتمر منظمات المجتمع المدني، بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية.

وأكد مرسي خلال كلمته أن أولوية مؤسسة الرئاسة دعم منظمات المجتمع المدني، ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها، إيمانا بأن تطور ونجاح العمل الأهلي من أهم سبل تنمية الوطن.

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