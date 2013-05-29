أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

حساب "مرسي" على "تويتر" يغرد كلمته في مؤتمر منظمات المجتمع المدني

Google+ Print
حساب "مرسي" على "تويتر" يغرد كلمته في مؤتمر منظمات المجتمع المدني حساب "مرسي" على "تويتر" يغرد كلمته في مؤتمر منظمات المجتمع المدني

كتب : فاطمة النشابي منذ 27 دقيقة

محمد مرسي

أعاد الحساب الرسمي للرئيس محمد مرسي على موقع "تويتر" نشر كلمته في مؤتمر منظمات المجتمع المدني، بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية.

وأكد مرسي خلال كلمته أن أولوية مؤسسة الرئاسة دعم منظمات المجتمع المدني، ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها، إيمانا بأن تطور ونجاح العمل الأهلي من أهم سبل تنمية الوطن.

اخبار متعلقة

الرئيس يبدأ مؤتمر الجمعيات الأهلية بتحية أهالي سيناء و"أسود" الجيش والشرطة

الرئيس محمد مرسي يكرم رواد العمل الخيري والتنموي في مصر

الرئيس: الدولة لا تمارس التخوين أو التضييق على المجتمع المدني

الرئيس: نتعامل مع تجاوزات الإعلام بـ"الحلم والصبر والقانون"

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»