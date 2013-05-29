افتتاح مكتب لديوان المظالم بنقابة الأطباء لحل مشكلات الأعضاء وذويهم

كتب : أحمد البهنساوي منذ 22 دقيقة

افتتح اليوم دكتور مصطفى الشربتلى رئيس ديوان المظالم برئاسة الجمهورية، ودكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، فرعا لديوان المظالم بمقر النقابة.

وقال دكتور الشربتلى إن المكتب الجديد يساعد فى حل العديد من مشاكل الأطباءن حيث يسعى ديوان المظالم لتحقيق التواصل بين أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدنى لتخفيف المعاناة عن المواطنين وحل مشاكلهم.

وأضاف رئيس ديوان المظالم أن عدد الشكاوى المستقبلة من الأطباء إلى جهات مختلفة وصلت 700 شكوى وتم التعامل مع 72% منها حتى الآن.

وقال إن المكتب الجديد يقوم بخدمة أعضاء النقابة من الأطباء وذويهم فيما يختص بالشكاوى المرسلة إلى ديوان المظالم بالرئاسة، إضافة إلى شكاوى المواطنين الخاصة بإخطاء المهنة وربط المكتب إلكترونيا بديوان المظالم بالرئاسة.