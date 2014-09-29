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الجامعة العربية تأسف لرد فعل واشنطن تجاه خطاب عباس بالأمم المتحدة

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الجامعة العربية تأسف لرد فعل واشنطن تجاه خطاب عباس بالأمم المتحدة الجامعة العربية تأسف لرد فعل واشنطن تجاه خطاب عباس بالأمم المتحدة

جامعة الدول العربية

أعربت جامعة الدول العربية عن “أسفها  الشديد” إزاء رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية على خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الجمعة الماضي.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، محمد صبيح، اليوم الإثنين: “نأسف أسفًا شديدًا لرد الفعل الأمريكي إزاء الخطاب الفلسطيني”.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، وصفت خطاب عباس بأنه “هجومي، ومخيب للآمال”.

وطالب صبيح، في تصريحات للصحفيين، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الامريكية بـ”مراجعة مواقفها حيال القضية الفلسطينية، حتى يكون الموقف الأمريكي واضحًا أكثر حيال قضايا الاستيطان والكلام الكاذب البعيد عن الحقائق الذي يصدر من قيادات إسرائيلية متطرفة والذي يؤدي إلى عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة”.

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