إطلالات النجمات تشع باللون الأصفر

تتنوع اختيارات النجمات في إطلالاتهن، وتختار كل منهن ألواناً أنيقة وجذابة في كل مرة تطل بها أمام الكاميرات، ويبدو أن النجمات اتفقن على اختيار اللون الأصفر في إطلالاتهن مؤخراً، حيث أصبح هذا اللون في مقدمة الألوان الدارجة بمختلف درجاته.

ارتداء اللون الأصفر يخضع لقواعد معينة، فلا يجب أن ترتديه بالقرب من وجهك إن كنت تعانين من الإرهاق، إذ سيظهر التعب على وجهك بشكل أكبر، كما يمكن أن ترتديه في إكسسواراتك بدلاً من إطلالتك الكاملة، وقد تنوعت الطرق التي ظهر فيها هذا اللون في إطلالات النجمات في الفترة الأخيرة، فمثلاً: ارتدته الممثلة جيسيكا شاستاين Jessica Chastain بفستان أنيق ورائع على السجادة الحمراء في لندن مؤخراً، وظهر في تنسيق رائع مع اللون البنفسجي في إطلالة كيري واشنطن أيضاً Kerry Washington، كما تعدد ظهوره على السجادة الحمراء في الفترة السابقة، حيث ارتدته سميرة ويلي Samira Wiley وكيت والش Kate Walsh في حفل "الإيمي" الأخير، ولا يمكن أن ننسى إطلالة لي بينغ بينغ Li Bingbing المشعة في مهرجان "شنغهاي" السينمائي.

في الإطلالات اليومية شاهدنا هذا اللون الرائع في لوك جميل من النجمة جيسيكا ألبا Jessica Alba، وفشلت ريتا أورا Rita Ora وكيارا فيراغاني Chiara Ferragni في اختيار نفس التصميم الهزلي الذي يحمل صورة سبونج بوب من Moschino .

شاهدي معنا كيف ظهر اللون الأصفر في إطلالات النجمات في الفترة الأخيرة وأخبرينا برأيك، وهل يناسب هذا اللون إطلالتك في العيد؟

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