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زيني إطلالتك في العيد بأجمل المجوهرات اللؤلؤية

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زيني إطلالتك في العيد بأجمل المجوهرات اللؤلؤية زيني إطلالتك في العيد بأجمل المجوهرات اللؤلؤية

الإثنين 29-09-2014 13:49

كان اللؤلؤ حجر هذا العام بلا منازع، حيث تعدى ظهوره المجوهرات ليظهر في الإكسسوارات والحقائب وحتى الملابس، لذلك إن كنت تحتفظين بعقد جدتك القديم المصنوع من اللؤلؤ فقد حان الوقت لإخراجه وتنظيفه وارتدائه من جديد، أما إن كان هذا الحجر جديداً عليك فها نحن نقدم لك أجمل المجوهرات المزينة به.

اللؤلؤ ليس بجديد عن دار "تيفاني" TiffanyCo الشهيرة، فقد قدمت أجمل المجوهرات اللؤلؤية المستوحاة من حقبة العشرينات خلال إطلاق فيلم "غاتسبي" العام الماضي، وبقيت تصاميمها من أجمل التصاميم اللؤلؤية في العالم حتى هذا اليوم، وقد أعجبنا بتنوعها بين التصاميم اليومية البسيطة، بالإضافة إلى العقود والأساور الفخمة للسهرات.

أما دار "كارتييه" Cartier فقد اعتمدت الأسلوب الكلاسيكي الذي لا يعترف بزمن معين في تصاميمها المزينة بحجر اللؤلؤ، وقدمت لنا مجموعة رائعة من القلائد الناعمة والبسيطة التي يمكن أن تضفي سحراً رائعاً على إطلالتك.

يمكن للؤلؤ أن يعطيك فخامة ورقياً ويضفي الرزانة والجمال على إطلالتك، وسيكون مناسباً جداً لإطلالتك في عيد الأضحى المبارك.
 

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سيدتي