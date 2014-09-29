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شوقي غريب: أغير الخطة بالكامل من أجل أبو تريكة

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شوقي غريب: أغير الخطة بالكامل من أجل أبو تريكة شوقي غريب: أغير الخطة بالكامل من أجل أبو تريكة

بسبب اعتزال محمد أبو تريكة، احتاج شوقي غريب المدير الفني لمنتخب لتغيير خطة لعب الفراعنة بالكامل.

منتخب مصر يستعد لمواجهتين مع بتسوانا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وشوقي غريب تحدث لـFilGoal.com عن صعوبة اللعب من دون محمد أبو تريكة، القديس الذي اعتزل قبل بداية التصفيات ومع نهاية الموسم المنصرم.

وقال غريب مساء الاثنين: "لن تجد في مصر كلها لاعبا مثل أبو تريكة.. هذا أمر مفروغ منه".

وتابع "مع أبو تريكة تجد كمدرب الكثير من الخيارات، ربما اللعب برأس حربة واحد لأنه يجيد أن يصبح المهاجم الثاني، أو 2 تحتهما صانع لعب صريح لأنه يعرف كيف ينظم الهجوم".

وأضاف "لكن الآن الوضع مختلف، ولأنك لن تجد خليفة له، عليك أن تغير الخطة بالكامل.. وهذا ما نقوم به حاليا".

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