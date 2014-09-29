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سعد الدين إبراهيم: زيارة السيسي للولايات المتحدة موفقة

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قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مؤسس مركز ابن خلدون، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح ، للولايات المتحدة الأمريكية، كانت موفقة جدا رغم كل ماخططته جماعة الإخوان من فشل للزيارة وتحرشات ببعض الإعلاميين، مضيفا: «يجب علينا أن نهنئ منظمى اللقاء خاصة عند تغيير مكان الرئيس في الأمم المتحدة والترتيبات الخاصة بالزيارة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامي أسامة منير، مساء الاثنين: «من ناحية أمريكا فهى شعرت بأهمية ووجودها وأنها عليها الاعتراف بالسيسى، خاصة أنها التي دعت مصر للزيارة وكان الفتور من جانب مصر، وهذا يعنى ان أكبر دولة تدعو مصر يدل على انها تريد ان تصحح مسارها ورد اعتبار مصر».

بالنسبة للمصالح الأمريكية المشتركة مع مصر، قال سعد الدين إبراهيم: «ما حدث مرور آمن للعلاقات بين الدولتين والمرور في المياه الإقليمية لمصر، والمحافظة على معاهدة السلام مع اسرائيل، والعلاقات التجارية وغيره، ومحاربة أمريكا للإرهاب».

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