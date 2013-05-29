رئيس "الأمن القومي" بالشورى: حزب الله سيدفع ثمن جرائمه في سوريا غاليا

تدخل حزب الله يعتبر تهديدا مباشرا لحالة السلم الإقليمي.. ويجب عليه الانسحاب فورا

كتب : هبة أمين منذ 20 دقيقة

أعلن النائب رضا فهمي، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، رفضه التدخل السافر والمباشر من حزب الله اللبناني والأعمال الإجرامية، بحسب قوله، التي يقوم بها ضد الشعب السوري الأعزل، الذي هب لانتزاع حقوقه من نظام دموي مستبد.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية، إنه في إطار متابعة اللجنة لما يحدث في الأزمة السورية، يعتبر تدخل حزب الله تهديدا حقيقيا لحالة السلم والأمن الإقليمي، مشددا على أن حزب الله سيدفع ثمن هذا التدخل غاليا، وهو ما ظهرت بوادره في انقلاب المزاج العام ضده، بعد أن كان مساندا له في مقاومته للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا نائب الشورى حزب الله إلى الانسحاب الفوري من الداخل السوري والعودة إلى دوره الأصيل في الدفاع عن حرمة الأراضي اللبنانية، جنبا إلى جنب مع جيش الدولة الرسمي في لبنان.