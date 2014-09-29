مورينيو: ويليان بدأ الموسم بشكل غير جيد

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن لاعبه البرازيلي ويليان لم يبدأ الموسم بشكل جيد، متهما كأس العالم 2014 في ذلك.

ويليان وأوسكار دا سيلفا وراميرس، ثلاثي شارك مع منتخب البرازيل في المونديال حتى المراحل الأخيرة منه، في حين أندريا شورلي فاز باللقب نفسه وهو يشارك مع ألمانيا.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تشيلسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا: "للأسف ويليان بدأ الموسم بشكل غير جيد".

وأضاف "كل لاعب يحتاج لفترة إجازة، ثم لمعسكر تحضيري جيد قبل بداية الموسم.. ويليان لم ينل أي من الاثنين بسبب كأس العالم".

وأردف "أوسكار كذلك.. الأمر بدني بحت، أعتقد أن الأسماء البرازيلية في فريقي عانت".

وأكمل "للأسف أعتقد أن هذا الأمر سيستمر في السنوات المقبلة، لكن لا يوجد شيء بين يدي.. وويليان بدأ يتحسن لحسن الحظ".