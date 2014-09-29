أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو: ويليان بدأ الموسم بشكل غير جيد

Google+ Print
مورينيو: ويليان بدأ الموسم بشكل غير جيد مورينيو: ويليان بدأ الموسم بشكل غير جيد

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن لاعبه البرازيلي ويليان لم يبدأ الموسم بشكل جيد، متهما كأس العالم 2014 في ذلك.

ويليان وأوسكار دا سيلفا وراميرس، ثلاثي شارك مع منتخب البرازيل في المونديال حتى المراحل الأخيرة منه، في حين أندريا شورلي فاز باللقب نفسه وهو يشارك مع ألمانيا.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تشيلسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا: "للأسف ويليان بدأ الموسم بشكل غير جيد".

وأضاف "كل لاعب يحتاج لفترة إجازة، ثم لمعسكر تحضيري جيد قبل بداية الموسم.. ويليان لم ينل أي من الاثنين بسبب كأس العالم".

وأردف "أوسكار كذلك.. الأمر بدني بحت، أعتقد أن الأسماء البرازيلية في فريقي عانت".

وأكمل "للأسف أعتقد أن هذا الأمر سيستمر في السنوات المقبلة، لكن لا يوجد شيء بين يدي.. وويليان بدأ يتحسن لحسن الحظ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع