أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ"مرسي": نريد الأمن للوطن وليس للسلطة

Google+ Print
رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ"مرسي": نريد الأمن للوطن وليس للسلطة رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ"مرسي": نريد الأمن للوطن وليس للسلطة
خاطر: حالة الاستقطاب أضرت بالعمل التطوعي.. لأن كل فصيل يرى أنه الفضيلة الكاملة

كتب : أحمد البهنساوي منذ 18 دقيقة

ألقى الدكتور حاتم محمود خاطر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كلمة في حضور الرئيس محمد مرسي، خلال افتتاح مؤتمر المؤسسات الأهلية، اليوم، أكد فيها ضرورة العمل على استعادة روح ثورة يناير ومطالبها الأساسية في العيش والحرية والعدالة اجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأكد خاطر أن هناك بعض الجمعيات الأهلية "ملوثة بتلقي أموال من الخارج بطريقة غير شرعية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود جمعيات أهلية وطنية.. وأشاد في هذا المقام بالشيخ زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الراحل، مؤكدا أنه قدم لمصر الكثير.

ووجه خاطر كلمته للرئيس قائلا "نطالب أن يكون الأمن للوطن وليس للسلطة، مليئة بالخبرات والكفاءات وجميعهم مستعدون للعطاء، لكن حالة الاستقطاب وخوف كل فصيل من الآخر، أدت إلى عزوف آخرين عن المشاركة وإقصاء البعض الآخر، لأن كل فصيل يري أنه الفضيلة الكاملة". ثم أهدى خاطر درع الاتحاد للرئيس مرسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»