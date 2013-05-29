رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ"مرسي": نريد الأمن للوطن وليس للسلطة

خاطر: حالة الاستقطاب أضرت بالعمل التطوعي.. لأن كل فصيل يرى أنه الفضيلة الكاملة

كتب : أحمد البهنساوي منذ 18 دقيقة

ألقى الدكتور حاتم محمود خاطر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كلمة في حضور الرئيس محمد مرسي، خلال افتتاح مؤتمر المؤسسات الأهلية، اليوم، أكد فيها ضرورة العمل على استعادة روح ثورة يناير ومطالبها الأساسية في العيش والحرية والعدالة اجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأكد خاطر أن هناك بعض الجمعيات الأهلية "ملوثة بتلقي أموال من الخارج بطريقة غير شرعية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود جمعيات أهلية وطنية.. وأشاد في هذا المقام بالشيخ زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الراحل، مؤكدا أنه قدم لمصر الكثير.

ووجه خاطر كلمته للرئيس قائلا "نطالب أن يكون الأمن للوطن وليس للسلطة، مصر مليئة بالخبرات والكفاءات وجميعهم مستعدون للعطاء، لكن حالة الاستقطاب وخوف كل فصيل من الآخر، أدت إلى عزوف آخرين عن المشاركة وإقصاء البعض الآخر، لأن كل فصيل يري أنه الفضيلة الكاملة". ثم أهدى خاطر درع الاتحاد للرئيس مرسي.