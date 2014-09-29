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البحرين تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

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قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، إن مملكة البحرين تشيد بجهود في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وثمن «آل خليفة» في كلمة القاها أمام الدورة «69» للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك وبثت، الاثنين، بالدور المحوري الذي قامت به جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبمبادرتها التي تم خلالها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما ثمن استضافه مصر بالتعاون مع مملكة النرويج، للمؤتمر الدولي حول دعم فلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة خلال أكتوبر.

وأشاد وزير خارجية البحرين، بالدور الانساني الكبير الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونرا».

وبشأن احتلال إيران للجزر الثلاث الإماراتية، أكد «آل خليفة»، أن مملكة البحرين، تجدد مواقفها الثابتة في رفض هذا الاحتلال، وتدعو إيران للاستجابة إلى مساعي الإمارات العربية المتحدة، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد أن بلاده ستظل حريصة على الاستمرار في مسيرة التنمية والإصلاح والتفاعل الايجابي مع المجتمع الدولي، بالرغم من التحديات التي نواجهها جميعًا ومعًا، وبما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.

وقال: «إننا من خلال النهج الاصلاحي الراسخ الذي يقوده ملك البحرين، سنواصل مسيرة الإصلاح والتنمية الحقيقية، وإرساء دعائم سيادة القانون والتعددية والمشاركة السياسية الفعالة، متطلعين إلى الانتخابات النيابية والبلدية الرابعة التي ستجري في 22 نوفمبر، لتعزيز ما تم تحقيقه من إنجازات، والبناء لمستقبل أفضل».

وأشار إلى أن بلاده تؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على ضرورة التوصل إلى اتفاقية عالمية حول المناخ في مؤتمري ليما، وباريس القادمين، مؤكدًا، على دعم بلاده صندوق «المناخ الأخضر»، الذي من أهدافه التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأعرب عن تقدير أمير مملكة البحرين، للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أجل تدعيم وتعزيز دور المنظمة الدولية وتحقيق أهدافها في جميع المجالات.

واختتم وزير خارجية البحرين، كلمته، مؤكدًا، أن بلاده خياراتها واضحة، ورؤيتها شاملة، واستراتيجيتها متكاملة ومتفاعلة مع اطارنا الخليجي والعربي والدولي، وسنواصل العمل من أجل الاستقرار والسلام والأمن والتنمية وحماية حقوق الإنسان، ورفض وإدانة الإرهاب والعنف والكراهية، والعمل من أجل مجتمع يسوده الوئام، والذى تتوافق فيه الآراء للمصلحة العامة، وبناء مستقبل واعد بالفرص والآمال والانجازات للأجيال القادمة.

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