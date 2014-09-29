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«مصر للطيران» تجدد عقد «تموين الرحلات» من شرم الشيخ والغردقة

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وقّع مجدي علوان، رئيس مجلس إدارة شركة للطيران للخدمات الجـوية، تجديد عقد تموين الرحلات الجوية بالأغذية والمشروبات، مع واحدة من كبرى الوكلاء المتخصصين في مجال تموين الطائرات بمحطتي شرم الشيخ والغردقة والمحطات الأخرى.

ويعد تجديد التعاقد بمثابة بداية مرحلة جديدة من التعامل مع مختلف وكلاء الطيران في مصر ومناطق روسيا وشرق أوروبا، وينهي الاعتماد الحصري لوكيل واحد في الحصول على منتجات وخدمات وحدات تموين الرحلات الجوية في مطاري شرم الشيخ والغردقة.

ومن المقرر أن تضاعف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية الحملات التسويقية لجذب مزيد من العملاء من خلال التواجد في المحافل الدولية ذات الصلة بنشاط الخدمات الجوية في الدول الاكثر تصديرا للسياحة للمنتجعات المصرية بهدف تنشيط المبيعات وتعظيم العائد.

وقال مجدي علوان، إن الشركة انتهجت استراتيجية تطوير شاملة لمختلف قطاعات العمل والإنتاج تركز في أهم أولوياتها على العنصر البشرى من خلال إعادة التأهيل والتدريب المستمر عن طريق إرسال بعثات للخارج لدول ألمانيا وجنوب إفريقيا والصين لاكتساب مهارات جديدة في العمل من خلال الاحتكاك والتفاعل مع المستجدات والآليات الجديدة المطبقة في مختلف الدول، فضلا عن تطوير البنية الأساسية لمرافق الشركة وفروعها في مختلف المطارات المصرية في القاهرة، وبرج العرب، وشرم الشيخ والغردقة، وكذلك تقديم سياسة بيعية منافسة لجذب مزيد من العملاء من شركات الطيران العالمية منخفضة التكاليف والطيران العارض والمنتظم.

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