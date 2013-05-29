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البرادعي: سيناء وأثيوبيا أزمات مزمنة قد تنتهى بكوارث

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البرادعي: سيناء وأثيوبيا أزمات مزمنة قد تنتهى بكوارث البرادعي: سيناء وأثيوبيا أزمات مزمنة قد تنتهى بكوارث

كتب : إمام أحمد: منذ 16 دقيقة

حذر الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، من انتهاء ما وصفه بـ"الأزمات المزمنة" في منطقة سيناء، ومشكلة مياة نهر النيل المتعلقة ببناء سد "النهضة" في إثيوبيا، بكوراث نتيجة غياب الشفافية وعدم إعلان الحقيقة.

وقال "البرادعي"، في تدوينة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الأربعاء: "سيناء وإثيوبيا أزمات مزمنة قد تنتهي بكوارث"، وأضاف: "غياب للحقيقة وانعدام للشفافية وبالتالي لا نعرف البدائل المتاحة، ثم يتساءلون لماذا يتمرد المصريون؟".

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