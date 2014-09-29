واشنطن تدعو سلطات هونج كونج إلى ضبط النفس

دعا البيت الأبيض، الإثنين، السلطات في هونج كونج، إلى التحلي بـ«ضبط النفس» في مواجهة عشرات آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بمزيد من الحريات السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي إن «الحكومة الأمريكية تتابع من كثب الوضع في هونج كونج».

وأضاف: «تدعو الولايات المتحدة السلطات في هونج كونج إلى التحلي بضبط النفس والمتظاهرين إلى التعبير (عن مطالبهم) في شكل سلمي».

وتابع إيرنست أن «الولايات المتحدة تؤيد الاقتراع العام المباشر في هونج كونج انسجاما مع القانون الأساسي وندعم تطلعات سكان هونج كونج»، مؤكدا: «أننا أبلغنا بكين على الدوام بموقفنا وسنواصل القيام بذلك».

وشهدت هونج كونج، في نهاية الأسبوع، أسوأ اضطرابات مدنية منذ عودتها إلى فلك الصين في 1997.

ويستعد عشرات آلاف المحتجين المطالبين بالديمقراطية، مساء الإثنين، لليلة جديدة من المواجهة مع الشرطة في الوسط المشلول من المدينة الخاضعة للوصاية الصينية.