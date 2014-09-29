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الدفاع المدني السعودي يخلي فندقا من الحجاج بعد نشوب حريق

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أعلن الدفاع المدني السعودي، الإثنين، إخلاء فندق يسكنه حجاج بعد نشوب حريق في أحد أدوار الفندق في مكة المكرمة غرب المملكة، لافتا إلى إصابة 3 حجاج باختناق، من بين 107 حجاج.

وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة الدفاع المدني بالحج، العقيد عبدالله العرابي الحارثي، في تصريح صحفي، أن «غرفة عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح الإثنين، بلاغا عن حريق في فندق في العزيزية الجنوبية وتم انتقال 6 فرق إسعاف وإطفاء وإنقاذ للموقع بالإضافة لفرق السلامة.

وأشار إلى أنه «فور الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في الدور العاشر بفندق مكون من 10 أدوار يسكنه حجاج من الجنسية الإندونيسية والهندية والباكستانية قادمين من بريطانيا».

وأوضح أنه تم إخلاء الموقع بالكامل حيث أخلى عدد 107 سكان ومباشرة الحادث والسيطرة عليه من قبل الفرق المشاركة وأضاف العقيد الحارثي أن الحادث نتج عنه إصابة ثلاث حالات اختناق تم نقلهم عن طريق الاسعافات المتواجدة بالموقع إلى المستشفى وما زال التحقيق جاريا لمعرفة الأسباب.

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