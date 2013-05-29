الرئيس: الدولة لا تمارس التخوين أو التضييق على المجتمع المدني

مرسي: لن يكون هناك فقير واحد في شهر رمضان

كتب : سهيلة حامد منذ 16 دقيقة

أكد الرئيس محمد مرسي في كلمته، خلال افتتاحه مؤتمر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، أنه "لن يكون هناك فقير واحد في شهر رمضان".

وتابع الرئيس "شهد الوطن أحداثا على مدار تاريخه، تجاوزها بنجاح، كان قوامها دائما وأساس البناء فيها المواطن". وأكد أن المجتمع المدني بعد ثورة يناير شهد طفرة في الجمعيات الأهلية، وإن كان هذا مايقوم به الشباب تجاه المجتمع فهو يجدر بنا أن نؤكد على دور الدولة في رفع كفاءة العمل التطوعي، وتحسين إمكانات الجمعيات، فهذه المهمة ليست فضلا من الدولة بل واجب وطني لابد أن نقوم به جميعا".

وأضاف الرئيس: تقدمت اليوم إلى مجلس الشورى، بأول مشروع قانون يقدمه رئيس الجمهورية في ظل الدستور الجديد، وهو مشروع قانون المنظمات الأهلية غير الحكومية مستخدما حقي الدستوري في تقديم مشروعات القوانين".

وأكد مرسي أن الدولة لاتمارس التخوين أو التضييق على المجتمع المدني و"كلنا ثقة وإيمان بنبل أهداف المؤسسات، كما تدعم الدولة الانفتاح على الآخر واحترام القانون، وترحب بالمبادرات ودعم الدول الصديقة".

وقال الرئيس إن نشاط المجتمع الأهلي ومشروعات التنمية الكبيرة يظللها مثلث "العمل والوعي والأخلاق"، وداخل هذا المثلث الوطن والقانون. وأضاف "بفضل الله ثم بجهد المواطنين تنهض مصر وتمتلك غذاءها ودواءها وسلاحها".