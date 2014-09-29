قليل من الذكاء

تخيلوا لما الحكومات المتعاقبة تركب راسها. ومع مين، مع الشعب. أحيانا تكون العملية بيروقراطية خالصة. وأحيانا تكون عدم فطنة وسوء تصرف. وغالبا ما يكون الاثنين معا. المحصلة النهائية. مواطنون يحترفون الفهلوة والنصب على حكوماتهم. دولة تخسر. حكومات تفشل. الواحدة تلو الأخرى. هكذا دواليك. الحلقة مفرغة. لا يبدو فى الأفق ما يشير إلى أن هناك تقدماً حول نقاط الضعف تحديداً. المشاكل هى المشاكل. الأزمات هى الأزمات. لو عدنا بالذاكرة، أو حتى من خلال الأرشيف، للقضايا التى كانت تطرحها الصحافة قبل 25 عاما لوجدناها نفس قضايا اليوم. وحتى قبل 50 عاما. بلا مبالغة هى هى. نسوق فقط أربعة أمثلة.

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عشرات الآلاف من المحال التجارية فى القاهرة وعواصم المحافظات بلا أى مستندات رسمية. لم تحصل على موافقات لممارسة هذا النشاط أو ذاك. لا يوجد سجل تجارى. بالتالى لا تسدد أى نوع من الضرائب. بالتالى لا توجد تأمينات على العمال. مشكلة هذه المحال أنها كان يجب أن تكون جراحات لهذه العمارات. الطمع وتقصير الحكومة جعلا أصحاب العمارات يحولونها إلى ما يشبه المولات. الإيجارات مغرية. التمليك أكثر إغراء. الشوارع أصبحت شبه مغلقة بفعل السيارات المكدسة بها. الحكومة لم تمنع هذه المخالفات منذ بدايتها. فى نفس الوقت لم تقنن وضعها كمحال. شوارع عباس العقاد ومكرم عبيد خير شاهد فى مدينة نصر. عبدالحميد بدوى أمام نادى الشمس خير شاهد فى مصر الجديدة. قس على ذلك فى كل الأحياء والمدن.

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عشرات الآلاف من المبانى المخالفة فى المدن والقرى على السواء. ترفض الدولة توصيل مرافق لها من أى نوع. خلينا فى الكهرباء. جميع هذه المبانى بلا استثناء مضاءة بفعل سرقة الكهرباء. أى لا ينتظرون الحكومة فى شىء. معظم المناطق العشوائية فى مصر أيضاً كذلك. لنا أن نتخيل الخسائر التى يتكبدها قطاع الكهرباء جراء ذلك. على فكرة. إن عاجلاً أو آجلاً سوف يتم مدها بكل أنواع المرافق بصفة رسمية. فى مقدمتها الكهرباء طبعا. ينتظرون أقرب انتخابات برلمانية، أو رئاسية، أو حتى استفتاء من أى نوع. عادة تأتى الدولة فى مثل هذه الظروف وتطرح ما يسمى المصالحات. المهم أن ذلك لن يحدث إلا بعد أن تكون الخسائر أصبحت فادحة. ومن بينها التعديات على الأراضى الزراعية، وأحيانا على أملاك الدولة.

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مئات الآلاف من الأفدنة فى الأراضى الصحراوية ملكية حقيقية. إلا أنها بوضع اليد. واضع اليد يزرع، ينتج، حفر آباراً، أقام منشآت بناء سكنية، أو تجارية من أى نوع. قد تكون مزارع دواجن، مواشى، مخازن، المهم أن هذا الوضع مضى عليه ما بين 30 و40 عاما. الدولة ترفض تقنينه بعقود ملكية حقيقية. الأسباب تتفاوت. سوف تدخل خزينة الدولة أموال طائلة إن هى قننت. وزارة الزراعة راكبة راسها. قد تكون المعوقات من جهات أخرى. مؤسسات سيادية تحشر أنفها فى كل صغيرة وكبيرة. الآثار قد تتعلل بإمكانية أثريتها مستقبلا. البيئة قد تجدها بعد ما زرعت وخلعت. محمية طبيعية. بلد عجيب. هانعمل إيه؟ المهم أن أصحاب هذه الأراضى مهددون طوال الوقت. الحكومة أيضاً لا تستفيد طوال الوقت.

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قد لا تكون هناك مدرسة واحدة حكومية، أو تجريبية، أو خاصة فى مصر لا يحصل تلاميذها على دروس خصوصية. إدارة المدرسة تعلن عادة أن ذلك ممنوع. المفارقة أن أولياء الأمور فى العادة يستعينون بمدير أو ناظر المدرسة لترشيح مدرسين لأبنائهم لهذا الغرض. بعد انتهاء اليوم الدراسى يبدأ التلاميذ رحلة جديدة من المعاناة فى اللف بالشوارع على عناوين المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية. ماذا إذا تم تقنين هذا الوضع واستفادت المدرسة رسمياً بما يسدده المدرس لهذا المركز أو ذاك فى مقابل الاستفادة من فصل المدرسة. أو امنعوا فعلاً الدروس الخصوصية.

قليل من الذكاء يا حكومة.