لماذا رفض العميد عرض عبد الشافي.. ما الذي يفقده برحيله

بخلاف الأهداف الجميلة، الزمالك يخسر فنيا الكثير برحيل نجمه الأبرز محمد عبد الشافي نجم الفريق الأبيض على سبيل الإعارة لمدة عام في أهلي جدة السعودي.

ما الذي يفقده الزمالك برحيل عبد الشافي ودفع حسام حسن المدير الفني للفريق لرفض رحيل نجمه الدولي في البداية؟ FilGoal.com يقدم هذا التقرير.

1) أبناء النادي

برحيل عبد الشافي، خسر الزمالك واحدا جديدا من أولاد الفريق الأصلي الذي يعد من العناصر القليلة غير الجديدة في الفرسان هذا الموسم.

أحمد الشناوي، علي جبر، محمد كوفي، إبراهيم صلاح، معروف يوسف، أيمن حفني، عبد الله سيسيه.

هناك فقط حازم إمام وعمر جابر وعبد الشافي مع مؤمن زكريا من الذين شاركوا في الموسم الماضي مع الزمالك.

وجود هؤلاء كان هاما حتى لا يصبح الزمالك فريقا جديدا بالكامل، ما قد يصعب مأمورية الجهاز الفني أو يعطلها في خلق تجانس يحقق الانتصارات.

2) لاعب الجبهة بالكامل

هناك أسماء يمكنها حمل جبهة بالكامل، روبرتو كارلوس كان يجيد هذا الدور، أشلي كول من إنجلترا، وهناك مايكون دوجلاس ودانيل ألفيش وخوردي ألبا.

وهناك ظهير جنب يدافع فقط، أو يهاجم فقط.

الزمالك برحيل عبد الشافي يخسر لاعبا من الفئة الأولى، التي تحمل جبهة بالكامل، دفاعا وهجوما.

الصورة السابقة تعكس الأمكان التي يغطيها عبد الشافي في الزمالك.. الجبهة بالكامل كما يظهر، يربطها بتمركزه في العمق دون ترك مساحات خلفه أو أمامه.

وتمريرات عبد الشافي مداها طويل، وهذا يعني أنه يجيد ربط نفسه مع رفاقه في وسط الملعب، في عمق الملعب.. وهذا أيضا سيخسره الزمالك برحيل النجم الدولي.

3) لاعب قديم

اللاعب حين يبدأ حياته مع فريق كبير بحجم الأهلي أو الزمالك، يكون مفتقدا لعناصر هامة في كرته.

محمد صلاح كانت دقة تمريراته 35% مع المقاولون العرب، وحين وصل بازل ارتفعت إلى 85%.

وعبد الشافي كذلك، ارتفعت دقة تمريراته إلى 80% بعد سنوات من ارتداء القميص الأبيض، ما سيفقده الفريق الذي سيبحث عن لاعب جديد يبدأ حياته من الصفر مع الزمالك.