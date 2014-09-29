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شوقي غريب يؤيد رحيل عبد الشافي لـ ' دوري المحترفين الحقيقي '

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شوقي غريب يؤيد رحيل عبد الشافي لـ ' دوري المحترفين الحقيقي ' شوقي غريب يؤيد رحيل عبد الشافي لـ ' دوري المحترفين الحقيقي '

يؤيد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب انتقال محمد عبد الشافي لنادي أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة من الزمالك.

الزمالك وافق على رحيل نجمه الدولي، والذي يعد من أعمدة المصري تحت قيادة شوقي غريب.

وقال غريب لـFilGoal.com يوم الاثنين: "في البداية رحيل محمد عبد الشافي شأن خاص بالزمالك، لا أستطيع التدخل فيه".

ثم استدرك "لكن يمكنني القول إن المسابقة يمكن وصفها بدوري محترفين حقيقي".

وتابع "هناك سيستفيد بالتأكيد عبد الشافي، خاصة وأنه واحد من أفضل اللاعبين المصريين".

وأوضح "عبد الشافي من اللاعبين القلائل الذين يقدمون مستوى ثابتا في كل مبارياتهم، وهذه ميزة أتمنى أن يحافظ عليها مع احترافه خارج مصر".

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