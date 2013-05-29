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مجلس الوزراء: مصر لم توافق على سد النهضة

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مجلس الوزراء: مصر لم توافق على سد النهضة مجلس الوزراء: مصر لم توافق على سد النهضة
- تساند أي مشروع تنموي طالما لا يضر بدولتي المصب

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 11 دقيقة

بدأ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، اجتماعه الثالث والثلاثون، اليوم، باستعراض التطورات الداخلية والأوضاع الأمنية، والعلاقات الخارجية.

وأولى المجلس اهتماما خاصا ببحث موضوع قيام إثيوبيا ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل الأزرق، في إطار مشروع بناء سد النهضة، وفي هذا الصدد أكد المجلس على أن البدء في إجراءات الإنشاء التي تجرى منذ فترة لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، حيث إننا ما زلنا في انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام وموقفنا المبدئي هو "عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية".

كما أوضح مجلس الوزراء أن مصر تساند إقامة أي مشروع تنموي في أية دولة من دول حوض النيل، طالما لم يتضمن إضراراً بدولتي المصب مصر والسودان، وفي ختام المناقشات أكد المجلس على أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية، وأن هناك تنسيقا كاملا مع جمهورية السودان في هذا الشأن.

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