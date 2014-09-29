اليونان توقف جميع مباريات كرة القدم بعد وفاة مشجع

قررت وزارة الثقافة والرياضة اليونانية اليوم الإثنين، تأجيل جميع مباريات كرة القدم للجولة المقبلة حداداً على مقتل أحد مشجعي نادي إتنيكوس بيريو.

وأشارت الوزارة في البيان الصادر عنها إلى أن القرار جاء كبادرة بسيطة لتكريم ذكرى كوستاس كاتسوليس الذي توفي اليوم جراء عنف الملاعب.

> وتوفي كاتسوليس (47 عاماً) في المستشفى العسكري بالعاصمة أثينا بعد أن تم نقله قبل أسبوعين بعد مشاجرة وقعت بين مشجعي ناديي إيرودوتوس وإتنيكوس بيريو في دوري الدرجة الثالثة بحسب وكالة أنباء اليونان المحلية .

وتم اعتقال ثلاثة مشجعين في الواقعة، إضافة إلى شخص آخر تم الإفراج عنه بكفالة.