أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليونان توقف جميع مباريات كرة القدم بعد وفاة مشجع

Google+ Print
اليونان توقف جميع مباريات كرة القدم بعد وفاة مشجع اليونان توقف جميع مباريات كرة القدم بعد وفاة مشجع

أرشيفية

قررت وزارة الثقافة والرياضة اليونانية اليوم الإثنين، تأجيل جميع مباريات كرة القدم للجولة المقبلة حداداً على مقتل أحد مشجعي نادي إتنيكوس بيريو.

وأشارت الوزارة في البيان الصادر عنها إلى أن القرار جاء كبادرة بسيطة لتكريم ذكرى كوستاس كاتسوليس الذي توفي اليوم جراء عنف الملاعب.
> وتوفي كاتسوليس (47 عاماً) في المستشفى العسكري بالعاصمة أثينا بعد أن تم نقله قبل أسبوعين بعد مشاجرة وقعت بين مشجعي ناديي إيرودوتوس وإتنيكوس بيريو في دوري الدرجة الثالثة بحسب وكالة أنباء اليونان المحلية .

وتم اعتقال ثلاثة مشجعين في الواقعة، إضافة إلى شخص آخر تم الإفراج عنه بكفالة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا