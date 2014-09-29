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السيسى يستعرض مجهودات البنك الدولى للمساهمة فى استزراع 4 مليون فدان

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السيسى يستعرض مجهودات البنك الدولى للمساهمة فى استزراع 4 مليون فدان السيسى يستعرض مجهودات البنك الدولى للمساهمة فى استزراع 4 مليون فدان

الرئيس عبدالفتاح السيسى

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، حيث تم أثناء اللقاء استعراض المفاوضات التي تجريها وزارة الزراعة مع البنك الدولي للمساهمة في مشروعات التنمية الزراعية التي أقرتها الدولة لاستصلاح أربعة ملايين فدان.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الزراعة أشار إلى اِستعداد البنك الدولي لتوفير خمسمائة مليون دولار لتنفيذ هذه المشروعات ، والتي تتضمن مشروع تطوير الري الحقلي ومشروع ربط الفلاح بالأسواق لتيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق ، بما يساعد على خفض أسعارها وزيادة دخل المزارعين والاستجابة لاِحتياجات المواطنين من المحاصيل والسلع الزراعية ، علماً بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) قد وافق على توفير سبعين مليون دولار لتمويل ذات المشروع.

وعرض وزير الزراعة الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع التنمية الزراعية التي تستهدف استصلاح مليون فدان ، وذلك من خلال وضع أولويات للأراضي التي يمكن استصلاحها ، فضلا عن استعراض سبل طرح وتوزيع الأراضي.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على أهمية اختيار أفضل المناطق القابلة للاستصلاح ، مشدداً على أهمية حفر الآبار بأقل التكاليف ، فضلاً عن إيجاد مجتمع متكامل من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية والتعبئة والتغليف.

وأكد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للمستثمرين لإتمام عملية الاستصلاح والبدء في تنفيذ المشروعات، منوهاً إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذه المشروعات، وفي مقدمتهم الشباب.

وعلى صعيد تنمية الثروة السمكية ، أشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على صياغة خطة رئيسية لتنمية الثروة السمكية، من خلال تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية زيادة الإنتاج السمكي لتوفير احتياجات المواطنين ، منوهاً إلى ضرورة الاِنتهاء من خطة الاستزراع السمكي لإقامة أكبر مزرعة سمكية في إطار مشروع قناة السويس الجديدة.

وأخيراً ، عرض وزير الزراعة نتائج الاجتماعات الدولية التي شارك فيها بنيويورك بشأن تأثير المناخ على الأصول الوراثية في العالم، وبحث سبل إيجاد حلول للتكيف وتخفيف آثار ظاهرة تغير المناخ على الثروة النباتية.

أ ش أ

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