محلب: قرار تعيين معاوني الوزراء يهدف لمنح الفرصة للشباب للتخلص من «البيروقراطية»

وجه رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، الشكر لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز على جهوده التي يبذلها للإرتقاء بمستوى العمل الشبابي والرياضي، مشيرًا إلى أن ذلك ما لمسه خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، لوزير الشباب والرياضة ومعاونيه الجدد من الشباب بعد تعيينهم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014 بشأن اختيار معاونين لجميع الوزراء.

وأشار محلب إلى أن قرار تعيين معاوني الوزراء يهدف إلى منح الفرصة للشباب للتخلص من الأوضاع البيروقراطية التي تعاني منها بعض الوزارات وإتاحة الفرصة للمعاونين بالتدخل الحيوي والفعال لحل أية مشكلات أو عقبات تواجه وزارتهم فيما أسماه بالتدخل السريع لتحقيق إنجازات على مستوى الشباب والرياضة .. لافتًا إلى أن وزير الشباب هو أول وزير يختار 6 معاونين.

وأعرب محلب عن آماله في تحقيق إنجازات مختلفة على كافة المستويات، مطالبًا بتوافر عوامل الجرأة في العمل، والحرص على المتابعة المستمرة لإنجاز العمل بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة.

من جانبه، وجه المهندس خالد عبد العزيز الشكر لرئيس الوزراء لحرصه المستمر على تفعيل دور الشباب في المجتمع..مشيرًا إلى أن عمل المعاونين سيقدم دفعة للعمل بالوزارات المختلفة.

وقال إن وضع رؤية مستقبلية لتحقيق الارتقاء بالأنشطة الشبابية والرياضية لشباب مصر يعد من أولويات المعاونين الجدد .

من جهتهم، أكد معاونو وزير الشباب تفاؤلهم بالبدء في اختيار المعاونين للوزراء في ضوء النزاهة والشفافية ومنح الفرص للشباب، مشددين على عزمهم بذل كل ما في وسعهم لتحقيق أهداف ورؤى وزارة الشباب والرياضة بما يعود بالنفع على النهوض بمجال العمل الشبابي والرياضي.

كان وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز قد أصدر قرارًا بتعيين كلا من أحمد محمد مصطفى وداليا محمد رضا عبده وأحمد حمدي أحمد عزمي معاونين في الشئون الرياضية، بالإضافة إلى تعيين محمد محمد عبد المجيد الشاذلي، وريهام رأفت مصطفى محمد، ويوسف محمد الورداني معاونين للشئون الشبابية.

أ ش أ