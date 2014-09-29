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موسكو تبحث تزويد مصر بطائرات ميج 35 مطلع أكتوبر

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موسكو تبحث تزويد مصر بطائرات ميج 35 مطلع أكتوبر موسكو تبحث تزويد مصر بطائرات ميج 35 مطلع أكتوبر

الطائرة الروسية ميج 35

قال مسؤول روسي الإثنين، إن بلاده تخطط لإجراء محادثات في الشهر المقبل، بشأن صفقة طائرات مقاتلة طراز (ميج 35)، حسب وكالة (إيتار تاس) الروسية الرسمية.

وفي تصريحات للوكالة الرسمية، قال المدير العام لشركة الطائرات الروسية “ميغ”، سيرغي كوروتكوف، إن “روسيا تخطط لإجراء محادثات في مصر في أكتوبر الأول المقبل، بشأن شراء القاهرة طائرات مقاتلة من طراز (ميج 35)”.

وأضاف كوروتكوف: “أن  المصريين زاروا مؤسستنا، ونأمل أنه سيجري دعوتنا لإجراء محادثات فنية الشهر المقبل”.

وفيما أشارت الوكالة إلى أن الشركة الروسية متفائلة بشأن التعاقد، لفت “كوروتكوف” إلى أن هذا من شأنه أن يكون واضحا فقط بعد (انتهاء) المحادثات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر وروسيا تحصل بموجبه القاهرة على سلاح من موسكو بقيمة 3.5 مليار دولار.

ومنذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في شهر يوليومن العام الماضي، شهدت العلاقات المصرية الروسية تقاربا ملحوظا.

تجدر الإشارة إلي أنه في فبراير الماضي، زار عبد الفتاح ، وزير الدفاع آنذاك، رفقة نبيل فهمي وزير الخارجية في حينها، موسكو، في زيارة جاءت ردا على الزيارة التي أجراها سيرغي شويغو، وزير دفاع روسيا، وسيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إلى القاهرة في الـ14 من فبراير  الماضي، والتقيا فيها عددًا من المسؤولين المصريين، وهو ما اعتبره مراقبون تقاربا مصريا روسيا، فيما تحدثت تقارير صحفية روسية عن صفقة سلاح وشيكة بين البلدين.

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