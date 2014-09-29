باسم يوسف يستعين بـ«أطاطا» في الرد علي بلاغ للنائب العام بمنعه من السفر

قال الإعلامي الساخر باسم يوسف ، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا علي تقديم ضده بلاغ لسحب الجنسية و طرده من البلاد” ، إنه في نفس الوقت هناك بلاغ ضده بمنعه من السفر”.

وعلق علي هذا الأمر ساخرًا “طب ازاي؟على رأي أطاطا:الهي لا تكسب و لا تخسر و تفضل كده في الأوفسايد” .