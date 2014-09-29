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باسم يوسف يستعين بـ«أطاطا» في الرد علي بلاغ للنائب العام بمنعه من السفر

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الإعلامي الساخر، باسم يوسف

الإعلامي الساخر، باسم يوسف

قال الإعلامي الساخر باسم يوسف ، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا علي تقديم ضده بلاغ لسحب الجنسية و طرده من البلاد” ، إنه في نفس الوقت هناك بلاغ ضده بمنعه من السفر”.

وعلق علي هذا الأمر ساخرًا “طب ازاي؟على رأي أطاطا:الهي لا تكسب و لا تخسر و تفضل كده في الأوفسايد” .

يذكر أن المحامى سمير صبرى تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يطالب فيه النيابة العامة بإصدار قرار بمنع الإعلامى الساخر، باسم يوسف، من مغادرة البلاد ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لاتهامهم بسب وقذف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أثناء المشادة التى وقعت بينه وبين الإعلاميين خالد أبو بكر وعماد الدين حسين بمطار نيويورك.

 

 

بسم

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