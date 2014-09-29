مميش يأمر بفتح تحقيقات عاجلة في واقعة احتكاك سفينتين أمام ميناء شرق بورسعيد

أمر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بفتح تحقيقات عاجلة في واقعة اصطدام سفينتين اليوم أمام ميناء شرق بورسعيد لمعرفة الأسباب ، خاصة وأن هناك مرشدين يقومون بإرشاد السفن العابرة داخل المجرى الملاحي للقناة.

وتمكنت هيئة قناة السويس بعد الدفع بأحد الأوناش العائمة العملاقة للقيام من رفع الحاويات التالفة بسبب هذا الحادث احتكاك اليوم بين سفنيتن.

وقالت مصادر بهيئة قناة السويس ، في تصريح اليوم ، إن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس، حيث دفعت الهيئة بأربع قاطرات عملاقة لموقع الحادث، وقامت بسحب السفينة لإخلاء المجرى الملاحي والعمل على سرعة رفع الحاويات الغارقة وعددها أربع حاويات سقطت من على ظهر إحدى السفينتين أثناء الاصطدام.

كان المجرى الملاحى لقناة السويس، قد شهد اليوم الاثنين حدوث احتكاك بين سفينتين سفينة الحاويات (olombo express ) ، وترفع علم ألمانيا عندما كانت تعبر القناة قادمة من البحر المتوسط ضمن قافلة الشمال في طريقها إلى خليج السويس وسفينة الحاويات ( maresk tanjong ) التي ترفع علم سنغافورة أثناء مغادرة لميناء شرق بورسعيد في طريقها للانضمام إلى قافلة الجنوب، وهى من سفن الحاويات العملاقة.

> وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات في جسم السفينتين وسقوط 4 حاويات من السفينة ( maresk tanjong) التي ترفع علم سنغافورة بالمجرى الملاحي و تلف حاويات أخرى من على ظهر السفية ووقوع تلفيات بمقدمة السفينة حيث وقع الاصطدام بين السفينتين أمام معدية شرق بورسعيد على بعد نصف كيلومتر.

وأكد طارق حسنين المتحدث الإعلامى لهيئة قناة السويس أن حركة عبور السفن لم تتأثر بالحادث وأن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة قدرها مليونا و272,6 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع الدينماركية ( MAYVIEW MAERSK ) بحمولة قدرها 200,5 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها 808,9 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع الصينية (NYK HERMES ) بحمولة قدرها 148,1 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى فرنسا.

أ ش أ