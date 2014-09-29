الصحة السعودية: إجراء 26 عملية قسطرة قلبية و118 غسيل كلى لحجاج بيت الله الحرام

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن مرافقها الصحية واصلت هذا العام تقديم خدماتها النوعية لحجاج بيت الله الحرام حيث تم إجراء (26) عملية قسطرة قلبية، و(118) عملية غسيل كلى وعملية جراحية واحد للقلب المفتوح و (3) عمليات مناظير.

أوضحت الوزارة أن (21340) مريضاً من الحجاج راجعوا المرافق الصحية بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال يوم 4/12/1432 هـ، حيث قدمت المستشفيات خدماتها العلاجية لـ (6249) مريضاً، فيما استفاد (15091) مريضاً من الرعاية الصحية الأولية بالمراكز الصحية خلال هذا اليوم.

أظهر البيان الصادر عن الوزارة، أن العيادات الخارجية للمستشفيات قدمت خدماتها لـ (4024) مريضاً فيما استفاد (2225) مريضاً من الخدمات الإسعافية. .

وأفاد البيان أن (120) مريضاً تم تنويمهم بالمرافق الصحية بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال يوم الأحد 4 ذي الحجة فيما غادر (92) مريضاً ليصل إجمالي المنومين المتبقين بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة خلال هذا اليوم (420) مريضاً.