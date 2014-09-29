مصادر بهيئة قناة السويس لـ”ONA”: تصادم السفينتين لم يؤثر علي حركة الملاحة

قالت مصادر مسئولة بهيئة قناة السويس لوكالة “ONA”، إن حادث تصادم سفينتين صباج اليوم بميناء بورسعيد بالمجرى الملاحى لقناة السويس لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة وأنه تسبب فقط فى بعض التأخير دون التأثير على مرور وعبور السفن بالقناة سواء من قافلة الشمال او الجنوب.

وأوضحت المصادر، أن الحادث التى وصفته بالعرضى لم يؤثر أيضا على أعمال التكريك التى تقوم بها الكراكة العملاقة “الصديق” بورسيعد بتفريعة البلاح بالقطاع الشمالى وأن معدلات التكريك تسير بمعدلاتها الطبيعية .

وكشفت المصادرعن أن الفريق مهاب مميش يتابع بنفسه التحقيقات بالحادث والتى تؤكد المؤشرات الأولية له مسئولية قائدى السفينتين وليست للهيئة أو مرشديها أى علاقة به.

وكان الاصصدام وقع أمام معدية شرق بورسعيد عندما كانت سفينة الحاويات «olombo express وترفع علم ألمانيا، تعبر القناة قادمة من البحر المتوسط ضمن قافلة الشمال في طريقها إلى خليج السويس، أثناء مغادرة سفينة الحاويات maresk tanjong ترفع علم سنغافورة لميناء شرق بورسعيد في طريقها للانضمام لقافلة الشمال المتجهة للجنوب، لتسقط أربع حاويات من السفينة maresk tanjong.

يذكر أن وكالات أنباء عالمية قد تداولت أخبار تتعلق بتوقف حركة الملاحة في قناة السويس وهو ما نفاه المسؤلين بهيئة القناة.