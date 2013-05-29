الرئيس: نتعامل مع تجاوزات الإعلام بـ"الحلم والصبر والقانون"

مرسي: "إلى من يتصور أن الدولة تغض بصرها عن غلطاته.. أنا عارف مين بيقول إيه؟ فين؟"

كتب : فاطمة النشابي منذ 5 دقائق

قال الرئيس محمد مرسي، إن هناك تجاوزات من بعض وسائل الإعلام، وأن التحدي الحقيقي حاليا أن "نصبر على بعضنا".

وتابع مرسي "إلى من يتصور أن الدولة لا تراه أو تغض البصر عن غلطاته، نفعل ذلك لأننا في وطن واحد، لكن أنا عارف مين بيقول إيه فين" حسب تعبيره.

وأكد الرئيس في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الجمعيات الأهلية أن "النظام السابق لن يعود، ولن نسمح بخطوة واحدة لمن أفسد أو كان سببا في فساد الوطن".

وتعهد الرئيس بالعمل على استعادة حقوق الشهداء والمصابين، و"لن يفلت أحد من العقاب، ولجنة تقصي الحقائق انتهت من تقريرها وأودعته لدى النيابة التى تحقق في الوقائع حاليا".

وقال الرئيس إن الإعلام المصري له دور مهم في تنمية ونهضة مصر ومناقشة مشاكلها، "لكن لو وجدت بعض التجاوزات لابد أن نواجهها بالحلم والصبر ومعاملتها بالقانون، وكل الأمل أن يدرك من يتجاوز أنه لا مجال للتجاوز".

الرئيس يتعهد باستعادة حقوق الشهداء: لن يفلت أحد من العقاب

وتابع مرسي "أتمني أن يحظى قانون منظمات المجتمع المدني بالاهتمام والدراسة في مجلس الشوري لأنه صاحب الإرادة الكاملة". وأضاف "مؤسسة الرئاسة ستتحمل مسؤولية دعم العمل الأهلي، لأن قوة المجتمع المدني من قوة الوطن، لذلك لابد من التفاعل والتكامل بين الجهاز التنفيذي للدولة ومؤسسات المجتمع المدني".

ودعا الرئيس كافة القوى الوطنية لترك الخلاف جانبا، قائلا: "يمكن أن نختلف في الرأي، لكن نتفق في الأهداف، فهذا البلد لن يخلصه فرد أو حزب أو جميعة، بل يخلصه فعل الشعب الواحد، وعلينا أن نستحضر روح الثورة، لأن العمل لمصر هو واجب وهدف لنا جميعا".

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