إبرا: مع برشلونة .. كنا الأفضل في العالم

(إفي): أكد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن الفترة التي ارتدى فيها قميص برشلونة الإسباني تحت قيادة المدرب السابق بيب جوارديولا "كان الفريق هو الأفضل في العالم"، وذلك قبل لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا غدا.

وأوضح إبرا "كان لدينا أفضل فريق في العالم بالتأكيد. خرجنا من نصف نهائي دوري الأبطال بسبب القرارات الخاطئة لأشخاص بعينهم. لكن الندم لا يفيد الآن. ينبغي نسيان هذا الأمر لأنني أمضيت أوقاتا سعيدة في برشلونة"، خلال مقابلة مع قناة (كانال بلس).

كما أضاف المهاجم السويدي أن لقاء غد أمام البرسا سيساهم في رفع مستوى فريقه الحالي، رغم تأكد غيابه عن مواجهة فريقه القديم الذي ارتدى قميصه بين عامي 2009 و2011.

وتابع "نحن بحاجة لهذا النوع من المباريات للارتقاء بمستوانا. سنواجه أحد أفضل فرق العالم. إنه لقاء جيد بالنسبة لنا، إنه دوري الأبطال، سيكون الأمر مشوقا للغاية".

بالمثل، كشف إبراهيموفيتش أن باريس سان جيرمان لا يزال يتعلم من خوضه البطولات العالمية وأنه يكتسب مزيد من الخبرة كل عام.

وأضاف "يتم بناء هذا الفريق منذ عامين. وصلنا في مناسبتين إلى ربع النهائي ونتطلع إلى الذهاب أبعد من ذلك هذا العام. لكن الفارق يكمن في التفاصيل الدقيقة. نتمنى أن تكون هذه الفوارق لمصلحتنا هذه المرة".

وأبرز أن الفوز بدوري الأبطال هو ما ينقصه حيث قال "إذا فزت بها سأكون سعيدا للغاية بلا شك. ففي نهاية مسيرتك تنظر إلى عدد الألقاب التي حققتها وأعتقد أنني نلت 20 على الأقل. ولو فزت بدوري الأبطال، سيكون الأمر رائعا. إذا لم أفعل فلن يكون فشلا".

ويتواجه باريس سان جيرمان وبرشلونة على ملعب الأول في (حديقة الأمراء) في ثاني جولات المجموعة السادسة من دوري الأبطال.

وكانت الجولة الافتتاحية قد أسفرت عن فوز برشلونة على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي بهدف، فيما تعادل باريس سان جيرمان على ملعب أياكس الهولندي بهدف.