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غدًا.. محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير منطقة الفسطاط ومحور عين الحياة

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غدًا.. محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير منطقة الفسطاط ومحور عين الحياة غدًا.. محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير منطقة الفسطاط ومحور عين الحياة

محافظ القاهرة – جلال مصطفى السعيد

قال جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة، بأنه سيتم غدا” الثلاثاء” افتتاح أعمال تطوير منطقة الفسطاط بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وقال ان الاعمال -التي تم انجازها في فترة قياسية لا تتعدي خمسة شهور- تتضمن تخفيض منسوب بحيرة عين الحياة (عين الصيرة) وإعادة انشاء محور عين الحياة علي احدث اساليب انشاء الطرق مع أعمال تخصصية تمنع ارتفاع المياه في جسر الطريق والذي تم تعليته بمقدار 1،5 متر عن مستواه القديم.

كما تتضمن الاعمال ايضا تطوير محور الفسطاط بالكامل شاملا منطقة الامام الليثي في بدايته ومنطقة الفواخير في نهايته وصولا الي شارع بين الاديرة المؤدي الي جامع عمرو بن العاص والذي تم منع مرور السيارات في نطاقه وخلق منطقة للمشاة فقط بالإضافة الي تطوير شارع حسن الانور من تقاطعه مع صلاح سالم وحتي مجمع الاديان. وتم في اطار نفس المشروع تطوير منطقة الكنيسة المعلقة ومجمع الاديان بالكامل.

أ ش أ

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