جوارديولا: لم نتعاقد مع ألونسو بالصدفة

(إفي): سلط المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، بيب جواديولا، اليوم الاثنين الضوء على أهمية مواطنه اللاعب الدولي الإسباني شابي ألونسو للفريق وذلك عشية مباراة البافاري أمام سسكا موسكو بالجولة الثانية من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وأكد جوارديولا في مؤتمر صحفي بموسكو "لم نتعاقد معه (ألونسو) بالصدفة فإنه لاعب رائع وكنا نعاني من مشاكل في خط الوسط وهو يحظى بأهمية كبرى".

وكان ألونسو قد واجه الفريق الروسي من قبل في فبراير 2012 بدور الــ16 من البطولة الأوروبية حينما كان يلعب بصفوف ناديه السابق ريال مدريد حينما تعادل الملكي امام سسكا في الذهاب بهدف لمثله وغلبه في الإياب على ارضه باربعة أهداف لهدف.

واعترف جوارديولا بأن فريقه ليس بكامل لياقته البدنية في حين يحظى خصمه الروسي بـ"لاعبين مخضرمين مثل (قلب الدفاع) سيرجي إجناشيفتش و(الحارس) اكينفييف ومهاجمين يمتازون بسرعة عالية" مثل النيجيري موسى والإيفواري دومبيا.

وخلال تصريحاته، لم يخف جوارديولا خيبة أمله بسبب إقامة المباراة بدون جمهور بسبب معاقبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) للنادي الروسي بعد ان تورط جماهيره في مشاهد عنصرية عقب خسارة سسكا أمام مضيفه روما الإيطالي (5-1) بالجولة الاولى من البطولة الأوروبية، ومنعه من إقامة المباريات على ارضه بوجود جمهور.