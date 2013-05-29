"صناعة الشورى": زيادة أسعار الطاقة للمصانع إلى 6 دولارات ثم 7.1 في 2016

كتب : عبدالعزيز المصري منذ 3 دقائق

كشف الدكتور شريف الزيات، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أنه سيتم رفع أسعار الطاقة على أربع مراحل تبدأ من شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن الحكومة تطلب تغيير الأسعار كل تسعة أشهر، في حين يطالب اتحاد الصناعات بأن تكون الزيادة كل عام تيسيرا على المواطنين، وهو المطلب الذي أيدته لجنة الصناعة بالشورى.

وزير البترول السابق: نصف مليار دولار خسائر "موبكو" شهريا.. والبنوك الممولة مهددة بكارثة مع استمرار الأزمة

وأوضح الزيات أن أسعار الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة سترتفع من أربعة دولارات لمعظمها حاليا إلى ستة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في يوليو المقبل، ثم إلى 6.1 دولار العام المقبل، ثم 6.5 دولار عام 2015، و7.1 دولار عام 2016. أما الصناعات متوسطة استخدام الطاقة فسترتفع من 3.2 دولار حاليا إلى 3.5 دولار في يوليو المقبل، ثم إلى 4.8 دولار في يوليو 2014، وستة دولارات في 2015، ونفس السعر في 2016، أما قليلة استخدام الطاقة فإن السعر سيرتفع من دولارين حاليا إلى ثلاثة دولارات في يوليو المقبل، ثم إلى 3.8 دولار في 2014، و4.8 دولار في 2015، ثم ستة دولارات في 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته جمعية الصناع المصريين برئاسة الدكتور وليد هلال، لتكريم وزراء البترول والاستثمار والتخطيط السابقين، بمشاركة أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى.

وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، إن إغلاق مصنع "موبكو" للأسمدة بعد أن اقتحمه أهالي دمياط للمرة الثالثة يعد كارثة تهدد البنوك المحلية التي مولت المشروع بنحو 1.050 مليار دولار، مشيرا إلى أن خسائر الدولة تزيد على 500 مليون دولار شهريا، قيمة إنتاج خطي "موبكو" المتوقفين.

هجرس يحذر من نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية.. ويطالب الدولة بالتحرك لتدارك الأزمة

وحذر أحمد هجرس أمين صندوق جمعية الصناع، من حدوث نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية، نتيجة توقف "موبكو" ونقص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة التسعة الأخرى، وهو ما يهدد موسم الزراعة الصيفي، مطالبا الدولة بالتحرك السريع لتدارك الأزمة قبل وقوعها.